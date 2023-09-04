خبير: "الهجوم المضاد" ينهي مسيرة وزير الدفاع الأوكراني

صرح إيغور كوروتشينكو، رئيس تحرير مجلة “الدفاع الوطني”، لـ”سبوتنيك”، بأن استقالة، أليكسي ريزنيكوف، من منصب وزير الدفاع الأوكراني ترتبط بعدم كفاءته، وبالهجوم المضاد الفاشل للقوات المسلحة الأوكرانية ورغبة زيلينسكي في العثور على مرشح “أكثر حزما”.

وقال كوروتشينكو: “أعتقد أن استقالة ريزنيكوف مرتبطة بعدة عوامل، أولاً، فشل الهجوم الأوكراني المضاد، ثانياً، عدم كفاءته كوزير للدفاع في أوكرانيا، ثالثاً، رغبة زيلينسكي في تقوية الأشخاص من حوله الذين سيكونون أكثر صرامة وقوة”.

وأشار الخبير أيضًا إلى أن رغبة زيلينسكي في العثور على وزير دفاع أكثر كفاءة قد تكون مرتبطة بالاجتماع المقبل في رامشتاين، حيث سيتم التخطيط لحملة الخريف والشتاء لعام 2023 وربيع وصيف 2024.

وأعلن زيلينسكي، يوم الأحد، أنه قرر إقالة أليكسي ريزنيكوف، من منصب وزير الدفاع واقترح بديلا عنه رستم أوميروف، الذي يرأس صندوق أملاك الدولة في أوكرانيا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة رئيس برلمان القرم يربط استقالة وزير الدفاع الأوكراني بفشل “الهجوم المضاد”

وأعرب رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، يوم أمس الأحد، عن اعتقاده بأن استقالة وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، لها علاقة بفشل الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية.