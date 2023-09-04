تركيا… التضخم السنوي يتجاوز 58% في أغسطس

أفاد معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا شهد ارتفاعا خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، مقارنة بشهر يوليو/ تموز.

وأشار، في بيان له، إلى أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع في أغسطس 2023 إلى 58.94%، من 47.8% في يوليو الماضي.

وقال المعهد في بيانه: “لقد طرأ تغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (2003 = 100) على الشهر السابق بنسبة 9.09%، وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بنسبة 43.06%”.

وأضاف البيان أن التغير طرأ أيضا “على نفس الشهر من العام السابق بنسبة 58.94%، وعلى المتوسطات المتحركة لمدة 12 شهرا، أساس بنسبة 56.28% في أغسطس 2023”.

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يشار إلى أنه في الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة بواقع 750 نقطة أساس، لتقفز من 17.50 إلى 25%.

وذكر في بيان وقتها، أنه “سيتم تحديد سعر الفائدة بما يساهم بانخفاض معدلات التضخم إلى 5% على المدى المتوسط، وتوفر الظروف النقدية والمالية”.

وأكد البيان أن “البنك المركزي سيواصل سياسة التشديد النقدي تدريجيا حتى تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات التضخم”.

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وكان البنك المركزي التركي قد أعلن في شهر يونيو/ حزيران الماضي، رفع أسعار الفائدة من 8.5 إلى 15%، لأول مرة منذ 27 شهرا.

وقفزت معدلات التضخم السنوي في تركيا إلى 85.51% في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وسجلت معدلات التضخم في تموز/ يوليو 47.83%، بعد أن انخفضت إلى 38.21% في شهر يونيو.