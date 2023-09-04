الجيش الأردني يسقط مسيرة قادمة من سوريا محملة بالمخدرات… صور

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات، انطلقت من الأراضي السورية.
وأفاد مصدر عسكري في الجيش بأن “قوات حرس الحدود رصدت محاولة تسلل الطائرة المسيرة عبر الحدود بطريقة غير شرعية من الأراضي السورية إلى الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وذلك بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية.
وأوضح أن المسيرة كانت محملة بمادة “الكريستال” المخدرة، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.
اسقاط طائرة مسيرة على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية محملة بمواد مخدرةhttps://t.co/z3CoxCXd51#الأردن #القوات_المسلحة_الأردنية #الجيش_العربي pic.twitter.com/fuXNYPBcby
— Jordan Armed Forces (@ArmedForcesJO) September 4, 2023
يشار إلى أن الجيش الأردني أسقط الشهر الماضي، طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية، وهي الثالثة خلال شهر أغسطس/ آب.
وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد “توعد بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده”، جاء ذلك خلال زيارته إلى إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقا لقناة “المملكة” الأردنية.
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