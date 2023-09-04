الجيش الأردني يسقط مسيرة قادمة من سوريا محملة بالمخدرات… صور

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات، انطلقت من الأراضي السورية.

وأفاد مصدر عسكري في الجيش بأن “قوات حرس الحدود رصدت محاولة تسلل الطائرة المسيرة عبر الحدود بطريقة غير شرعية من الأراضي السورية إلى الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وذلك بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية.

وأوضح أن المسيرة كانت محملة بمادة “الكريستال” المخدرة، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

يشار إلى أن الجيش الأردني أسقط الشهر الماضي، طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية، وهي الثالثة خلال شهر أغسطس/ آب.