القوات الروسية تدمر احتياطيات الذخيرة الأوكرانية وتسقط مروحية "مي- 8"

قضت القوات المسلحة الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا، ودمرت مركبتين مدرعتين ومستودع ذخيرة لقوات نظام كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها على “تلغرام”، اليوم الاثنين: “دمرت وحدات من مجموعة قوات “الشرق” التابعة للقوات المسلحة الروسية وبغطاء جوي ومدفعي وبدعم من أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، على وحدات من القوات الأوكرانية في منطقتي نوفوميخيلوفكا وأوروجاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

بلغت خسائر العدو أكثر من 120 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع سيارات عسكرية، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة نوفوميخيلوفكا في دونيتسك.

كما أعلن البيان عن “إسقاط القوات المسلحة الروسية مروحية عسكرية أوكرانية من طراز “مي – 8″، و24 طائرة مسيرة، خلال اليوم الماضي”.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: “أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجو – فضائية الروسية، مروحية من طراز مي – 8، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالقرب من بلدة بروسوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية. كذلك اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ هيمارس”.

وبحسب التقرير، فقد تم، خلال الـ 24 ساعة الماضية، إسقاط وإنزال بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية، 24 مسيرة أوكرانية.