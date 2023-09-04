ولي العهد السعودي يؤسس منظمة عالمية لمعالجة تحديات المياه

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، عن تأسيس بلاده لمنظمة عالمية لتعزيز الجهود العالمية في سبيل معالجة تحديات المياه بشكل شمولي.

وأشار ابن سلمان إلى أن “مقر المنظمة سيكون في العاصمة السعودية الرياض، والتي ستسعى لضمان استدامة موارد المياه وتعزيز فرص وصول الجميع إليها، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها”، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما ستعمل المنظمة على تحقيق أهدافها مع الدول التي تواجه تحديات في موضوع المياه، وتولي المشاريع المتعلقة بها أولوية في أجندتها الوطنية، بالإضافة إلى الدول التي تملك خبرات ومساهمات فاعلة في حلول المياه، وذلك نظرا لتوقعات تضاعف الطلب العالمي للمياه، بحلول عام 2050، نتيجة وصول عدد سكان العالم إلى 9.8 مليارات نسمة وفق التقديرات، بحسب الوكالة السعودية.

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وأشارت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إلى أن “مبادرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بتأسيس منظمة عالمية بشأن المياه، تأكيدا لدور المملكة العربية السعودية في التصدي لتحديات المياه حول العالم، والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقا مما قدمته على مدار عقود من تجربة عالمية رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، ومساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديمها تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لدول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي”.