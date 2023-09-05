الخارجية السودانية: لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مع مستشار الدعم السريع "سابقة خطيرة"

استنكرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، مع المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إن “لقاء فكي مع ممثل الدعم السريع مخالفة لنظم وأعراف الاتحاد الأفريقي”، مؤكدة أنها “سابقة خطيرة ويمنح المليشيات شرعية لا تستحقها”.

وكان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد أكّد الخميس الماضي، أنه “لم ينقطع عمل جهاز المخابرات السودانية ولا منسوبيه، منذ اندلاع الصراع العسكري مع قوات الدعم السريع، في أبريل/ نيسان الماضي”.

وأوضح خلال زيارته مقر جهاز المخابرات السودانية أنه “لم تتوقف جهود أفراد المخابرات، ولم تنقطع المعلومات لحظة واحدة، وكانت سببا في نجاح الضربات الموجعة للتمرد العسكري”، وفقا لصحيفة “السوداني”.

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وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى، وإصابة المدنيين.