بوتين: روسيا تؤمن اكتفائها الذاتي من الطاقة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن روسيا تؤكد، أنها محمية من الصدمات الخارجية في قطاع الطاقة وتحافظ على مواقع رئيسية في هذه الصناعة.

موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين، خلال اجتماع حول تنفيذ مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مورمانسك: “بشكل عام، في الظروف الصعبة الحالية، لا تؤكد روسيا اكتفاءها الذاتي من الطاقة واستقلالها وحمايتها من الصدمات الخارجية فحسب، بل وتشغل أيضًا مواقع رئيسية في قطاع الطاقة العالمي، نحن نعمل دون أي مبالغة بثقة واكتفاء ذاتي”.

وأعلنت شركة “غازبروم” الروسية، في ي1 أغسطس/ آب، أنها سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا لشحنات الغاز اليومية عبر خط أنابيب غاز “قوة سيبيريا” إلى الصين، في 31 تموز/ يوليو الماضي.

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وجاء في بيان نُشر على قناة “تلغرام” التابعة للشركة: “في 31 يوليو الماضي، تجاوز توريد الغاز الروسي عبر خط أنابيب غاز قوة سيبيريا، مرة أخرى، الالتزامات التعاقدية اليومية. زودت غازبروم، جميع الكميات المطلوبة وسجلت رقما قياسيا جديدا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين”.