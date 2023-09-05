مستشار الرئيس الروسي: لا بوادر لمحادثات سلام من قبل كييف

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف اليوم الإثنين، إنه لم تكن هناك إشارات من أوكرانيا بشأن إمكانية إجراء مفاوضات.
وأضاف أوشاكوف في مقابلة متلفزة اليوم الإثنين: “المفاوضات من المفترض أن تجري بين الجانبين ولكن حتى الآن لم ترد أي إشارات من الجانب الآخر حول إمكانية إجراء هذه مفاوضات”.
وأشار أوشاكوف أيضا إلى أن وزير الخارجية التركي، الذي زار كييف قبل اللقاء بين الزعيمين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، “لم ينقل أي أخبار”.
وصرّح ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن محادثات السلام لحل الصراع في أوكرانيا غير واردة الآن.
مصدر: المفاوضات المقررة اليوم بين بوتين وأردوغان ستكون بالغة الأهمية لمصير صفقة الحبوب
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وقال ميخائيل بودولياك في 30 أغسطس/ آب، لصحيفة “Corriere”: “المفاوضات غير واردة في الوقت الحالي”.
وأضاف: “من الضروري أن تتعرض روسيا لهزائم تكتيكية كبيرة على خط المواجهة، والتي من المفترض أن تغير موقف الروس من الوضع”.
وأشارت موسكو مرارًا وتكرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي، في حين قال فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق: “نستبعد إجراء مفاوضات “مينسك-3″ مع روسيا”.
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