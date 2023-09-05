بوريل يزور جورجيا لمناقشة الاندماج في الاتحاد الأوروبي

يقوم رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بزيارة إلى جورجيا من 7 إلى 8 سبتمبر/أيلول لمناقشة اندماج البلاد في الاتحاد الأوروبي وتبادل الآراء حول مسائل دولية وإقليمية متنوعة.

وحسبما أعلنت الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، في بيان: “سيقوم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بزيارة إلى جورجيا في 7-8 سبتمبر. ستوفر زيارته الرسمية الأولى للبلاد في سياقها الحالي فرصة لمناقشة التقدم في مسار اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي، وتبادل وجهات النظر حول مسائل سياسية خارجية أوسع نطاقًا وإقليمية”.

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وسيجتمع بوريل مع الرئيس الجورجي سالومي زورابيتشفيلي ورئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي، بعد ذلك ستُعقد مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، وفقًا للبيان.

ومن المتوقع أيضًا أن يلتقي رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية الجورجية إيليا دارشياشفيلي وممثلين عن جميع الأحزاب البرلمانية ومجموعات المجتمع المدني.

وأرسلت الحكومة الجورجية طلبًا لعضوية الاتحاد الأوروبي إلى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للبت بمصير ومستقبل البلاد.

وقرر حزب “الحلم” الجورجي الحاكم، بعد مشاورات مع الحكومة، التقدم في 3 مارس / آذار 2022 بطريقة سريعة لمنح مكانة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي على أساس “حقائق جديدة”.