الصين تعتزم الوساطة في النيجر

قال السفير الصيني في النيجر، جيان فنغ، إن بكين تعتزم أن تلعب دور وسيط فيما يتعلق بأزمة النيجر، وذلك بعد لقائه برئيس وزراء النيجر المعين من قبل المتمردين علي محمد الأمين زين.

وقال السفير، بحسب التلفزيون الوطني النيجري RTN: “حكومة الصين تعتزم تقديم خدمات جيدة ولعب دور وسيط للعثور على حلاً سياسيًا لأزمة النيجر تحترم فيها تمامًا مصالح الدول المحيطة بمراعاة كاملة لها”.

رئيس وزراء النيجر يطالب بخروج السفير الفرنسي من البلاد عاجلا

وأضاف السفير الصيني أن بكين تلتزم دائمًا بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

في نهاية يوليو، أعلنت القوات المسلحة في النيجر على التلفزيون الوطني عزل الرئيس محمد بازوم وتشكيل مجلس وطني لحماية الوطن.

وأدان قادة معظم الدول الغربية ومجموعة “إيكواس” الإنقلاب. وفي بداية أغسطس/ آب، اتخذ مشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء أركان القوات المسلحة في دول “إيكواس” خطة للتدخل العسكري في النيجر.

يشار إلى النيجر هي مستعمرة سابقة لفرنسا، وكانت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي البلاد على احتياطيات غنية من اليورانيوم، والتي تعتمد عليها فرنسا لإمداداتها.