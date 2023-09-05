القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 37 مرة خلال اليوم الماضي

قصفت القوات الأوكرانية خلال يوم أمس الاثنين، أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 37 مرة، حيث أطلقت 110 أنواع مختلفة من الذخائر، وفقًا لبيان صادر عن ممثلية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.

وذكرت الممثلية: “في اليوم السابق، تم الإبلاغ عن 37 حادثة من إطلاق النار من جانب القوات المسلحة الأوكرانية. على اتجاه دونيتسك، قام العدو بـ 29 قصفًا بالمدفعية بعيار 152 و155 ملم، بما في ذلك القصف بالقنابل العنقودية. في اتجاه هورلوفكا، تم تنفيذ أربعة قصف بالمدفعية بعيار 122 ملم. في اتجاه ياسينوفاتا، تم تنفيذ ثلاث قصف بالمدفعية بعيار 155 ملم. في اتجاه سفيتلودارسك، تم تنفيذ إطلاق نار واحد من قاذفات صواريخ متعددة الصواريخ”.

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وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية قامت بإطلاق 110 أنواع مختلفة من الذخائر، وتم تنفيذ القصف باستخدام منصات إطلاق صواريخ متعددة الصواريخ ومدافع بعيارات 155 ملم و152 ملم و122 ملم، بما في ذلك القصف بالقنابل العنقودية.

وتعرضت مناطق سكنية في ست مستوطنات في الجمهورية لإطلاق النار، بما في ذلك ميرونوفسكي، وهورلوفكا، وياسينوفاتا، ومنطقة ياسينوفاتا، ودونيتسك، وماكيفكا.