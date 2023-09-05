الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة مسيرة فوق منطقة استرينسكي بمقاطعة موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، تدمير طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة قوات الدفاع الجوي فوق منطقة استرينسكي بمقاطعة موسكو.

وقالت الوزارة في بيان: “في صباح الخامس من سبتمبر/ أيلول، تم إحباط هجوم إرهابي من قبل نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل أراضي الاتحاد الروسي”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيرة فوق مقاطعة كالوغا

وأضاف البيان: “تم تدمير طائرة مسيرة واسطة وسائل الدفاع الجوي فوق منطقة استرينسكي بمقاطعة موسكو.

يشار إلى أن القوات العسكرية الأوكرانية تقوم بشكل منتظم بشن هجمات باستخدام الطائرات المسيرة على مناطق روسية.

وتستهدف الهجمات الرئيسية من العدو المناطق الحدودية، بما في ذلك مناطق كورسك وبريانسك وبيلغورود، بالإضافة إلى القرم.