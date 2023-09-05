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قامت أوكرانيا بتقليل صادرات الفحم بنسبة 14٪ خلال سبعة أشهر من العام الحالي، وصلت إلى 125.5 مليون دولار مقابل 146.5 مليون دولار في العام السابق. وفي المتوسط، تقوم البلاد بتصدير الفحم بقيمة تقريبية قدرها 18 مليون دولار شهريًا.

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بالتالي، يجب على أوكرانيا أن تقوم بتصدير الفحم إلى الأسواق العالمية لمدة 5 أشهر و17 يومًا تقريبًا من أجل كسب 100 مليون دولار وتمويل يوم واحد من العمليات العسكرية.

يشار إلى أن صادرات أوكرانيا بأكملها تقلصت في يوليو/ تموز بنسبة 19٪ مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 2.4 مليار دولار، وخلال سبعة أشهر، انخفضت بنسبة 16٪ إلى 22 مليار دولار.

وأمس الاثنين، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، الذي تقدم باستقالته، أن يوم واحد من العمليات العسكرية يكلف أوكرانيا 100 مليون دولار.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.