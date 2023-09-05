القوات الروسية تصد 3 هجمات أوكرانية في اتجاه كوبيانسك

أفاد رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع “زاباد” الروسية، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية صدت ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
وقال المتحدث لوكالة “سبوتنيك“: “خلال الأعمال القتالية في اتجاه كوبيانسك، قام العدو بثلاث هجمات مضادة ضد مواقع قواتنا بالقرب من مدينة سيرهييفكا. وقد تمكنت قواتنا من دحر جميع الهجمات المضادة”.
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03:26 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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