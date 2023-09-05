إصابة زوجة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إصابة جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بفيروس كورونا.

القاهرة – سبوتنيك . وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير في بيان نُشر على موقع البيت الأبيض: “بعد أن ثبتت إصابة السيدة الأولى بفيروس كورونا، خضع الرئيس بايدن لاختبار كورونا هذا المساء وكانت نتيجته سلبية”.

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وأضافت جان بيير أن بايدن سيخضع بانتظام هذا الأسبوع لاختبار فيروس كورونا ويراقب أي أعراض تظهر عليه.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم السيدة الأمريكية الأولى، إليزابيث ألكسندر، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع “إكس”، إن جيل بايدن تعاني حالياً من أعراض خفيفة، وستبقى في مقر إقامتها في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير الأمريكية.