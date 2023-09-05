إيران: مستعدون لتعزيز العلاقات الدفاعية مع الدول الأخرى بعد انتهاء حظر الأسلحة

أعلن وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، انتهاء جميع عقوبات الأسلحة المفروضة على بلاده في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال آشتياني، في مقال له، إن “العالم سيشهد مرة أخرى بعد هذا التاريخ شفافية ومسؤولية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنفيذها لالتزاماتها”، مضيفا أن “وزارة الدفاع تقوم بتصميم وتصنيع كافة أنواع المعدات والأسلحة التي تحتاجها القوات المسلحة في المجالات الجوية والبحرية والبرية”.

كما أكد أن وزارة الدفاع، تصنع أيضا “جميع أنواع الصواريخ الباليستية والكروز، والطائرات دون طيار بجميع أنواعها، والسفن السطحية والغواصات، والمعدات السيبرانية، والدفاع، والحرب الإلكترونية”، مشيرا إلى أنها مسؤولة عن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى الذخائر والأسلحة، فضلاً عن الاهتمام بالذكاء الاصطناعي.

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وأكد أن “أسلحة ومعدات الصناعات الدفاعية الإيرانية أثبتت فعاليتها وحسمها في مشاهد المعارك”، مشيرا إلى أن العديد من الدول تتطلع إلى تطوير التعاون الدفاعي مع إيران.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلايي، قال الشهر الماضي، إن دولا عديدة قدمت طلبات لشراء طائرات مسيرة إيرانية.

ونقلت وكالة “فارس”،عن العميد رضا طلايي، أنه من بين الدول التي طلبت شراء الطائرات المسيرة الإيرانية، دول غربية وأوروبية، في وقت امتنعت طهران عن ذكر اسمها.

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وجاءت تصريحات العميد رضا طلايي على خلفية ما كشفت عنه السلطات الإيرانية، عن طائرة “مهاجر 10” المسيرة، التي تمتلك قدرة طيران متواصلة على مدار 24 ساعة، وحمل جميع أنواع الذخائر والقنابل.