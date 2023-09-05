صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية “نحن مع روسيا”، أنه تم تدمير دبابة بريطانية من طراز “تشالنجر 2” في اتجاه أوريخوفسكي.

وهذه هي أول دبابة بريطانية من هذا الطراز يتم تدميرها في منطقة العمليات الخاصة. في السابق، تم الإبلاغ عن تدمير دبابات “ليوبارد” الألمانية. ولم تصل بعد دبابة غربية أخرى شهيرة، مثل “أبرامز” الأمريكية، إلى الجبهة.

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وكتب روغوف على “تلغرام”: “تم توثيق تدمير أول دبابة بريطانية من طراز تشالنجر 2. وتم حرق المركبة القتالية النازية في المعارك بالقرب من رابوتينو في اتجاه أوريخوفسكي على جبهة زابوروجيه”.