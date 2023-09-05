شويغو: كييف فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بداية "الهجوم المضاد"

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ”الهجوم المضاد”.

وقال الوزير شويغو في مؤتمر عبر الهاتف في وزارة الدفاع الروسية: “منذ بدء ما يسمى بالهجوم، تجاوزت خسائر العدو 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح”.

كما أكد شويغو أن “الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من “الهجوم المضاد”.

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وأضاف: “القوات المسلحة الروسية تواصل العمل بنشاط على طول خط الاتصال بأكمله. نظام كييف، على الرغم من الخسائر الفادحة، يحاول شن ما يسمى بـ”الهجوم المضاد” للشهر الثالث”.