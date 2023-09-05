الكرملين: لا يمكننا تأكيد التقارير حول عقد لقاء بين بوتين وزعيم كوريا الشمالية في موسكو

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه لا يستطيع تأكيد تقارير إعلامية عن اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في روسيا في المستقبل القريب.

موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: “لا، لا يمكننا تأكيد هذه التقارير، ليس لدينا ما نقوله حول هذا الموضوع”.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الاثنين، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وحلفاء، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يعتزم زيارة روسيا خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومناقشة التعاون العسكري بين البلدين.

روسيا وكوريا الشمالية تعملان على إنشاء نظام تسوية بالروبل

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في شهر يوليو/ تموز الماضي، هنأ زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والمشاركين في الاجتماع المهيب في كوريا الديمقراطية، بمناسبة الذكرى الـ70 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية.

وفي شهر مايو/ أيار الماضي، أرسل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة يوم النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.