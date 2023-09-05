"خردة محترقة"… القوات الروسية تدمر مدفع "قيصر" الفرنسي… فيديو

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول كيف تحول المدفع إلى كتلة من الخردة بعد تدميره.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف في وزارة الدفاع الروسية: “منذ بدء ما يسمى بالهجوم، تجاوزت خسائر العدو 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح”.