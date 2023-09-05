"خردة محترقة"… القوات الروسية تدمر مدفع "قيصر" الفرنسي… فيديو

دمرت القوات الروسية، اليوم الثلاثاء، بضربة ناجحة مدفعا من طراز “قيصر” الفرنسي الصنع تابع للقوات الأوكرانية.
تداولت وسائل إعلام روسية مشاهد لاستهداف الجيش الروسي مدفعا من طراز “قيصر” بضربة مباشرة أصابته بدقة.
ويظهر في مقطع الفيديو المتداول كيف تحول المدفع إلى كتلة من الخردة بعد تدميره.
وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف في وزارة الدفاع الروسية: “منذ بدء ما يسمى بالهجوم، تجاوزت خسائر العدو 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك