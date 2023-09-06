كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأوصياء الغربيين وضعوا رجلًا يهودي العرق (عبريًا)، وهو فلاديمير زيلينسكي، على رأس أوكرانيا من أجل التغطية على تمجيد النازية بهذه الطريقة.

وقال بوتين، بعد اجتماع مع اللجنة المنظمة لمهرجان بوبيدا (النصر)، اليوم الثلاثاء: “لقد قلت هذا بالفعل، ربما لن أتمكن من إضافة أي شيء جديد، لكنني أعتبر أنه من المهم تكرار ذلك، الأوصياء الغربيون وضعوا على رأس أوكرانيا الحديثة شخصًا – يهودي العرق، وذا جذور يهودية”.

وأردف: “إنه من أصل يهودي، وبالتالي، في رأيي، يبدو أنهم (الأوصياء الغربيون) يغطون مثل هذا الجوهر المناهض للإنسانية (النازية)، والذي تم وضعه أساسا للدولة الأوكرانية المعاصرة”.

هذا يجعل الوضع برمته مثيرا للاشمئزاز للغاية بسبب حقيقة أن شخصا يهودي العرق يتستر على تمجيد النازية، ويتستر على أولئك الذين قادوا المحرقة في أوكرانيا ذات يوم.

بوتين يصف الهجوم الأوكراني المضاد “بالفاشل”