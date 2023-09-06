مصر تعلن استئناف رحلات الطيران المباشرة بين القاهرة وطوكيو

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، إعادة تسيير الرحلات المباشرة بين القاهرة وطوكيو، خلال الشهر الجاري، وذلك في إطار الجهود لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين.

وقال شكري خلال لقاء جمعه بنظيره الياباني، هاياشي يوشيماسا، اليوم الثلاثاء، إنه “سيتم استئناف الرحلات المباشرة بين العاصمتين في 14 سبتمبر/أيلول الجاري”.

https://t.co/Lj8HjWfqpF — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) September 5, 2023

وأوضح الوزير المصري أنه “تم التباحث حول عقد الحوار الاستراتيجي بين مصر واليابان، في ديسمبر/كانون الأول المقبل”.

وأعرب شكري عن سعادة مصر لتدفق الاستثمارات اليابانية إلى البلاد، بحسب قوله.

وأشار إلى أن “مصر تقدر إسهامات اليابان، في دعم مسارات التنمية والمشروعات التنموية، ومنها المتحف المصري الكبير”.

ولفت إلى أنه “تم التباحث حول ما تشهده الساحة الدولية وخاصة الأزمة الأوكرانية والقضية الفلسطينية والوضع في ليبيا واليمن، فضلًا عن التطورات في السودان”.

مصر واليابان تتفقان على رفع العلاقات بينهما إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية”

وكان وزير خارجية اليابان هاياشي يوشيماسا، قد بدأ زيارة إلى العاصمة القاهرة، أمس الاثنين، وذلك للقاء عدد من المسؤولين المصريين وإجراء مباحثات حول العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.