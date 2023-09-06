الإمارات تتعهد بتقديم مبادرة للقارة الأفريقية بأكثر من 16 مليار درهم

شدد سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تمكين الدول الأفريقية من تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة، عبر تقديم التمويل المناخي الكافي.

وذكرت صحيفة “البيان”، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الوزير الإماراتي جاءت في كلمة له أمام قمة المناخ الأفريقية المقامة في كينيا، والتي أعلن فيها عن مبادرة تمويل بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار أمريكي) من الحكومة الإماراتية، بهدف المساعدة في تحفيز قدرات القارة السمراء في مجال الطاقة النظيفة.

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وأوضح سلطان أحمد الجابر أن “مبادرة بلاده التي وصفها بـ”التاريخية” تحظى بدعم من رؤوس أموال حكومية وخاصة وتنموية من مؤسسات إماراتية، على رأسها “صندوق أبوظبي للتنمية”، وشركة “الاتحاد لائتمان الصادرات”، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وشركة “أيميا باور”.

وتأتي المبادرة الإماراتية تحت مظلة “اتحاد 7″، بوصفه برنامجا للتطوير أطلقته الإمارات خلال “أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022″، ويعود الهدف من ورائه إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة السمراء بالكهرباء النظيفة، بحلول عام 2035.

ويفترض أن تتعاطى المبادرة الإماراتية الجديدة مع الجهود المستمرة لرئاسة “COP28” بشأن الدعوة إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول العام 2030، مع وجوب توفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسّرة وبتكلفة مناسبة.

وكان وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي قد دعا “قادة الدول الأفريقية إلى تعزيز أطر السياسات والتشريعات التنظيمية لجذب الاستثمارات الطويلة الأجل، اللازمة لتسريع نشر مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة”، مشيرا إلى أن “المبادرة الإماراتية تستند إلى الخبرات العملية والسجل الحافل للإمارات في مجال حلول التمويل المشتركة والمبتكَرة القائمة على أسس تجارية، والتي يمكن تطبيقها لتعزيز اعتماد الطاقة النظيفة في الدول الناشئة والنامية”.