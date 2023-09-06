قدرات روسيا لا مثيل لها.. ما هي "حقول الألغام" وكيف تغير مسار الحروب؟

قال خبير عسكري روسي إن القوات الأوكرانية تعجز عن عبور حقول الألغام الروسية، التي تم نصبها على طول خط المواجهة خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وتمثل حقول الألغام أحد التكتيكات العسكرية المستخدمة في الحروب، منذ نحو قرن من الزمان، وتكمن أهميتها في أنها تحد من المساحة التي يستخدمها العدو في المناورة بقواته خلال العمليات الهجومية، وهو ما يسهم بصورة كبيرة في نجاح الخطط الدفاعية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة خبير عسكري يوضح أسباب عجز القوات الأوكرانية عن عبور حقول الألغام الروسية

ويمكن استخدام حقول الألغام كتكتيك دفاعي مستقل أو ضمن مجموعة من التكتيكات الدفاعية الأخرى التي تستهدف جنود العدو أو عتاده العسكري أو كليهما، حسبما ذكر موقع “غلوبال سيكيوريتي” الأمريكي، الذي أوضح أن هناك 4 أنواع من حقول الألغام تشمل:

حقول الألغام المخصصة للحماية: مهمتها تأمين الجنود والعتاد العسكري وخطوط الإمداد والمنشآت الاستراتيجية. حقول الألغام التكتيكية: تستهدف قوات العدو مباشرة وتمنح القوات المدافعة ميزة أفضل في مواجهتها. حقول الألغام المصممة لتعطيل العدو: مصممة لتعطيل تقدم قوات العدو لمنعه من تنفيذ المهام في الأوقات المحددة. حقول الألغام المزيفة: تشتت انتباه العدو وتعطل قدرته على تحديد مواقع حقول الألغام الحقيقية.

مبادئ استخدام حقول الألغام

الألغام الأرضية عبارة عن أجهزة متفجرة يتم نصبها بأعداد كبيرة في مساحات محددة يطلق عليها “حقول الألغام”، أو يتم زرعها منفردة لتأمين حواجز أو عوائق غير متفجرة للحد من قدرة العدو على اختراقها.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الأوكرانية تواجه كثافة هائلة في حقول الألغام أثناء الهجوم المضاد

ويتم نشر الألغام وفقا لمخططات هندسية تضم ألغام مضادة للأفراد وألغام مضادة للدبابات والمدرعات، إضافة إلى إمكانية استخدام الألغام المزيفة لتحقيق أكبر قدر من خداع العدو وتعطيله عن الوصول إلى منطقة الاشتباك في الموعد المحدد.

وبحسب الخبير العسكري الروسي، العقيد رستم سيفولين، فإن حقول الألغام الروسية تكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة للغاية، بفضل ما وصفه بـ “مفاجآت” في تركيب حقول الألغام المضادة للأفراد والدبابات، التي تشل قدرتهم على الحركة، إضافة إلى استخدام حواجز هندسية غير متفجرة.

قنبلة فراغية روسية يمكنها تطهير حقول الألغام المضادة للأفراد والدبابات

ولفت سيفولين إلى أن “الأساليب القديمة – منذ الحرب الوطنية العظمى – فعالة جدا وتكبد وحداتهم الهندسية وخبراء المتفجرات خسائر فادحة”.

قدرات متكاملة

لم يتوقف نجاح روسيا في مجال الألغام الأرضية عند استخدامها للأغراض الدفاعية كما هو الحال في العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي أثبتت كفاءتها في هذا المجال بصورة لا مثيل لها، بل يشمل ذلك امتلاكها قدرات متكاملة في مجال الكشف عن الألغام باستخدام تقنيات مختلفة تجعل استخدام العدو لحقول الألغام غير مجدٍ ولا يستطيع تعطيل قواتها.

“ستريكوزا”… نظام روسي لاكتشاف الألغام الأرضية عن بعد

وتطور روسيا قنبلة “أوداب – 500 بي إم في” الفراغية، التي يمكن استخدامها لأغراض مختلفة تشمل تطهير حقول الألغام المضادة للأفراد والدبابات على السواء، حسبما ذكر موقع “روس أوبورون إكسبورت” الروسي، الذي أوضح أنه يمكن إطلاقها من الطائرات لفتح الطريق أمام القوات الهجومية خلال تقدمها، دون الحاجة لاستخدام المركبات البرية المخصصة لإزالة الألغام.

كما لفت الموقع إلى أن روسيا طورت نظاما جديدا يتم تثبيته على الطائرات المسيرة لتنفيذ مهام تطهير حقول الألغام الأرضية، وهو نظام “ستريكوزا”، الذي يمكنه الكشف عن الألغام عن بعد وتحديد مواقعها بدقة عالية تمهيدا لتدميرها بوسائل أخرى.