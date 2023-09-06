الحكم على الزعيم السابق لحركة "الفتيان الفخورين" الأمريكية بالسجن 22 عاما في اقتحام الكابيتول

قضت محكمة أمريكية، يوم الثلاثاء، بالسجن 22 عاما على الزعيم السابق لحركة “الفتيان الفخورين” الأمريكية، في أطول حكم يتم تنفيذه ضد شخص شارك في اقتحام الكونغرس الأمريكي.

وتم الحكم على هنري “إنريكي” تاريو، البالغ من العمر 39 عامًا، بتهمة التآمر الدعائي، وهي تهمة تعود لعهد الحرب الأهلية الأمريكية، وتهم أخرى في شهر مايو/ آيار الماضي.

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وقال قاضي المحكمة الفيدرالية الأمريكية تيموثي كيلي خلال جلسة مدتها نحو أربع ساعات في العاصمة الوطنية: “ذلك اليوم كسر تقليدنا السابق غير المنقطع لنقل السلطة بسلام”.

يشار إلى أن تاريو لم يكن في واشنطن أثناء الاقتحام، لكن المحكمة قالت إنه ساعد في تنظيم مشاركة الجماعة اليمينية المتطرفة في هذا الحادث.