الحكم على الزعيم السابق لحركة "الفتيان الفخورين" الأمريكية بالسجن 22 عاما في اقتحام الكابيتول

قضت محكمة أمريكية، يوم الثلاثاء، بالسجن 22 عاما على الزعيم السابق لحركة “الفتيان الفخورين” الأمريكية، في أطول حكم يتم تنفيذه ضد شخص شارك في اقتحام الكونغرس الأمريكي.
وتم الحكم على هنري “إنريكي” تاريو، البالغ من العمر 39 عامًا، بتهمة التآمر الدعائي، وهي تهمة تعود لعهد الحرب الأهلية الأمريكية، وتهم أخرى في شهر مايو/ آيار الماضي.
ترامب: سنطالب بتغيير القاضي المشرف على قضية اقتحام الكابيتول
6 أغسطس, 16:59 GMT
وقال قاضي المحكمة الفيدرالية الأمريكية تيموثي كيلي خلال جلسة مدتها نحو أربع ساعات في العاصمة الوطنية: “ذلك اليوم كسر تقليدنا السابق غير المنقطع لنقل السلطة بسلام”.
يشار إلى أن تاريو لم يكن في واشنطن أثناء الاقتحام، لكن المحكمة قالت إنه ساعد في تنظيم مشاركة الجماعة اليمينية المتطرفة في هذا الحادث.
يذكر أن مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق المنتمي إلى الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اقتحمت، في الـ 6 من يناير2021، مبنى الكابيتول، خلال جلسة الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.
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