إيقاف القيادي البارز في حركة النهضة التونسية عبد الكريم الهاروني

أعلن القيادي في حركة النهضة التونسية، رياض الشعيبي، اليوم الأربعاء، إيقاف القيادي بحركة النهضة ووزير النقل الأسبق، عبد الكريم الهاروني.

القاهرة – سبوتنيك . وقال الشعيبي، وفقًا لما نقلته إذاعة “موزاييك إف إم”، إن السلطات الأمنية أوقفت وزير النقل الأسبق عبد الحكيم الهاروني.

السلطات التونسية توقف رئيس حركة النهضة بالإنابة منذر الونيسي

وكان وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، أصدر يوم السبت الماضي، قرارًا بوضع الهاروني قيد الإقامة الجبرية، بينما ذكرت إذاعة “موزاييك إف إم” نقلاً عن مصادر أن الهاروني تم وضعه قيد الإقامة الجبرية لمدة 40 يومًا تطبيقًا لقانون الطوارئ.

وأوقفت السلطات التونسية في متأخر أمس، رئيس حركة النهضة بالإنابة منذر الونيسي، ونقلته إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، حسبما صرح القيادي في الحركة، رياض الشعيبي.

يذكر أن تسريبات صوتية منسوبة لرئيس حركة النهضة بالإنابة منذر الونيسي أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صحفية تدعى شهرزاد عكاشة تسجيلا لجزء من محادثة هاتفية جمعتها بالونيسي في علاقة بالصراعات داخل حركة النهضة في المرحلة القادمة، وما راج حول تحالفات مع رجال أعمال نافذين من جهة الساحل للعودة مجدّدا إلى الخارطة السياسية في ظل ما تشهده تونس من تطورات وتغييرات سياسية منذ 25 تموز/يوليو 2021، والمساعي للترشح للرئاسة.