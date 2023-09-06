وأوضحت الممثلية أيضًا أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك بقذائف بقطر 155 ملم مرتين حتى منتصف الليل: الساعة 23:05 – بثلاث قذائف والساعة 23:15 – بأربع قذائف. وفي الساعة 01:50، تم إطلاق ثلاث قذائف من هذا القطر على مناطق كويبيشيفسكي وكييفسكي.

وتقع منطقة كييفسكي في الجزء الشمالي من دونيتسك. وبدءًا من عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف بعد الانقلاب الحاصل هناك، تعرضت هذه المنطقة بشكل منتظم لهجمات من قبل القوات الأوكرانية. يُعتبر المطار الشمالي حدودًا للمنطقة، وتم تدميره بالكامل نتيجة الاشتباكات المستمرة لعدة أشهر بين القوات الأوكرانية المحاصرة ومقاتلي دونيتسك.