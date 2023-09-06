سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف المدينة بالقذائف العنقودية

أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، ثلاث قذائف بقطر 155 ملم معبأة بالقذائف العنقودية على مدينة دونيتسك، حسبما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم المشترك وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
وقالت الممثلية عبر قناتها بموقع تليغرام: “تم تسجيل إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باتجاه: 02.05 – منطقة نيتايلوفو – مدينة دونيتسك (منطقة كييف): حيث تم إطلاق ثلاث قذائف بقطر 155 ملم (قذائف عنقودية)”.
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وأوضحت الممثلية أيضًا أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك بقذائف بقطر 155 ملم مرتين حتى منتصف الليل: الساعة 23:05 – بثلاث قذائف والساعة 23:15 – بأربع قذائف. وفي الساعة 01:50، تم إطلاق ثلاث قذائف من هذا القطر على مناطق كويبيشيفسكي وكييفسكي.
وتقع منطقة كييفسكي في الجزء الشمالي من دونيتسك. وبدءًا من عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف بعد الانقلاب الحاصل هناك، تعرضت هذه المنطقة بشكل منتظم لهجمات من قبل القوات الأوكرانية. يُعتبر المطار الشمالي حدودًا للمنطقة، وتم تدميره بالكامل نتيجة الاشتباكات المستمرة لعدة أشهر بين القوات الأوكرانية المحاصرة ومقاتلي دونيتسك.
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