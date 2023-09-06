القوات الروسية تقضي على نحو 30 مقاتلا من كتيبة "آزوف" الأوكرانية في غابة سيريبريانسكي

نفذت القوات الروسية ضربات جوية وقصفًا بالمدفعية على مجموعات مقاتلين من مجموعة “أزوف” الأوكرانية (المحظورة في روسيا) في منطقة مشرفة على غابة سيريبريانسكي، ما أسفر عن مقتل حوالي 30 مقاتلًا.

وقال ألكسندر سافتشوك، مدير المركز الإعلامي لمجموعة “المركز” التابعة للجيش الروسي، اليوم الأربعاء، لوكالة “ سبوتنيك “، إن قوات المجموعة قصفت مقاتلين من كتيبة “آزوف” الأوكرانية وقوات الفرقة الـ 67 من القوات الأوكرانية باستخدام المدفعية والطيران بالقرب من غابة سيريبريانسكي، وخسر العدو حتى 30 مقاتلاً.

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وأضاف سافتشوك أن وحدات المجموعة أحبطت محاولتي هجوم من جانب فرق الهجوم التابعة للفرقة الميكانيكية الـ21 والفرقة الميكانيكية الـ 63 من القوات الأوكرانية في كراسني ليمان.

وأضاف:

“في منطقة غابة سيريبريانسكي، تمكنت الضربات الجوية والنيران المدفعية من هزيمة فرق الهجوم التابعة للفرقة الميكانيكية الـ67 من القوات الأوكرانية وفرقة “آزوف” الخاصة، وبلغت خسائر العدو حتى 30 مقاتلاً”.

وتابع أن نظام استطلاع مدفعي من صنع الغرب تم تدميره بالنيران المضادة للمدفعية، موضحا أن القاذفات الروسية شنت ضربات على مركز القيادة والمراقبة الأوكراني ونقطتي نشر مؤقتتين لقوات العدو في مناطق بلدة كيروفسك وقرية سيريبريانكا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.