وفاة شخص جراء فيضانات قوية تضرب مدينة إسطنبول التركية

إسطنبول – سبوتنيك . وذكرت قناة “إن تي في” التركية نقلا عن بيان صادر عن سلطات المحافظة، أن “شخصا لقي حتفه غرقا جراء الفيضانات في منطقة بشاك شهير”.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر غرق شوارع إسطنبول جراء الفيضانات، التي سببت اختناقا مروريا في العديد من الشوارع الرئيسية، وأغلقت محطة المترو.

ويصاحب هطول الأمطار الغزيرة على إسطنبول رياح قوية تصل سرعتها إلى 10 أمتار في الثانية، بينما قال رئيس بلدية إسطنبول، إكرام إمام أوغلو، إن السلطات لم تتوقع هطول مثل هذه الكمية من الأمطار، مشيرا إلى أن هناك أكثر من ألفي شخص يعملون حاليا على معالجة التداعيات والآثار التي خلفتها الفيضانات.