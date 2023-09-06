موسكو تبلغ السفارة البريطانية بقبول نايجل كيسي سفيرا لدى روسيا

أبلغت موسكو سفارة المملكة المتحدة في روسيا قبول ترشيح نايجل كيسي، السفير السابق لبريطانيا في أفغانستان، لشغل منصب سفير المملكة المتحدة الجديد في روسيا، وفقًا لوزارة الخارجية الروسية.

وقالت الوزارة لوكالة “ سبوتنيك “: “وفقًا للممارسة الدبلوماسية القائمة، تواصل الجانب البريطاني في الربيع من هذا العام مع وزارة الخارجية الروسية للحصول على موافقة لتعيين نايجل فيليب كيسي سفيرا للمملكة المتحدة في روسيا”.

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وأضافت الوزارة: “بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة في يونيو/حزيران من هذا العام، تم إبلاغ سفارة المملكة المتحدة في موسكو بقبول ترشيح كيسي”.