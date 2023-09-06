رصد طائرات "ياك- 130" الروسية في إيران…صور

تسلمت القوات الجوية الإيرانية طائرة تدريب قتالية روسية الصنع من طراز ياك-130. نشرت صور هذه الطائرات المموهة المميزة وعلى ذيلها أرقام على الشبكات الاجتماعية.
وفقًا ليوري ليامين، كبير الباحثين في مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، فإن المكون الجوي للقوات المسلحة لهذه الدولة كان بعيدًا عن معدات الطيران الجديدة. أما بالنسبة لأسطول تدريب الطيارين، فهناك طائرات بمحركات توربينية من طراز بيلاتوس إر إس-7 السويسرية، وإي إم بي-312 توكانو البرازيلية، وإصدارات خاصة من طائرات إف-5 الأمريكية وطائرات إف تي-7 الصينية. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم شراء طائرات سو-25أو بي كي لفيلق الحرس الثوري الإسلامي.
بحسب المسؤولين، توفر ياك-130 فرصة للتحضير لتشغيل الطائرات الحديثة. وهي موجودة حاليًا في القاعدة الجوية التكتيكية الثامنة في أصفهان، حسب صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.
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