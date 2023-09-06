واشنطن تستبعد "انفراجة وشيكة" في التطبيع بين السعودية وإسرائيل

أعلن البيت الأبيض، وجود وفد أمريكي في المملكة العربية السعودية لبحث مساعي التطبيع مع إسرائيل، إضافة إلى الحرب المستمرة في اليمن.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، في إفادة صحفية، إن “مبعوث الإدارة الأمريكية للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومساعدة وزير الخارجية باربرا ليف، انضما إلى المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، الموجود حاليا في الرياض”.

وتعليقا منه على مكالمتين هاتفيتين أجراهما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وما إذا كانت تلك المكالمات تعني أن الخطوات نحو التطبيع بين إسرائيل “وشيكة”، قال سوليفان إنه “لا يتوقع أي إعلانات وشيكة في الفترة المقبلة بشأن التطبيع بين الدولتين”.

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وبشأن اليمن، قال متحدث البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تسعى إلى “تعميق” الهدنة القائمة في اليمن منذ ما يقرب من عامين والتوصل إلى “سلام دائم” في اليمن.

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” اليمنية قد توصلا، العام الماضي، إلى هدنة استمرت لمدة 6 أشهر، ولكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، انتهت الهدنة ولم تجدد.

وتسيطر “أنصار الله”، منذ عام 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في عام 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.