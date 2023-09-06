البحرين تدعو إيران لعدم الانجرار وراء "مغالطات تسيء للعلاقات"

ردت البحرين، على تصريحات من نظيرتها الإيرانية، بشأن أوضاع السجناء في المملكة الخليجية.

ودعت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، “المسؤولين الإيرانيين، إلى عدم الانجرار وراء معلومات مغلوطة تسيء إلى العلاقات بين البلدين”.

وأعرب البيان عن “استنكار البحرين الشديد للتصريحات التي صدرت عن متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشأن أوضاع السجناء في المملكة”، معتبرة تلك التصريحات تدخلا في الشؤون الداخلية.

وزارة الخارجية تستنكر التصريحات الايرانية وتعتبرها تدخلاً في الشؤون الداخليةhttps://t.co/WC6NMEyp7E pic.twitter.com/oMo4QJJPz7 — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) September 5, 2023

وشددت الخارجية البحرينية على “أهمية احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تدعو إلى حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل بها”.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية هاجمت ممكلة البحرين، مؤكدة أن “المصير الفاشل للعديد من خطط التسوية وتطبيع علاقات بعض دول المنطقة مع إسرائيل يمكن أن يكون عبرة للآخرين”.

وتعليقا على افتتاح السفارة الإسرائيلية في البحرين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن “أي تطبيع مع كيان الاحتلال يتناقض مع المسؤوليات الإنسانية والأخلاقية والدولية تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني”، حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

إيران تهاجم البحرين بعد افتتاحها السفارة الإسرائيلية في المنامة

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد افتتح، المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في البحرين. وأفادت قناة “كان”، بأنه “تم افتتاح المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في البحرين، بحضور وزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني”.