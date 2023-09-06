دبابات "أبرامز" سوف تحترق… تحذير من خطورة الضربة الروسية القادمة في أوكرانيا

صرح الخبير العسكري الأمريكي، بيتر سوشيو، أنه سيتم تدمير دبابات “أبرامز” الأمريكية بالطريقة نفسها التي تم بها تدمير دبابات “تشالنجر 2” البريطانية في أوكرانيا.

وقال الخبير: “هذه الدبابات يمكن أن تقلب الموازين لصالح أوكرانيا، ولكن في مرحلة ما سنرى على الأرجح مقطع فيديو لاحتراق دبابات أبرامز”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة تدمير أول دبابة بريطانية “تشالنجر 2” في منطقة العملية الخاصة… فيديو

وأشار أيضًا إلى أن القوات الأوكرانية تحاول جاهدة إخفاء تحركات المركبات المدرعة البريطانية، منذ أن سلمت بريطانيا لها هذه المركبات. وبعد حادث تدمير مركبة مدرعة منها، لم يعد بإمكان وزارة الدفاع البريطانية الادعاء بأن معداتهم لم تدمر أثناء القتال.