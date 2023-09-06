مسؤول إيراني يعلن إجراء مفاوضات مع مصر والسعودية لتسيير رحلات جوية

كشف مسؤول إيراني عن إجراء مفاوضات مع مصر والسعودية بشأن تسيير رحلات جوية مع البلدين العربيين.

وقال رئيس منظمة الطيران المدني في إيران، محمد محمدي بخش، في مقابلة مع وكالة “إيلنا” الإيرانية، إنه تم خلال افتتاح السفارة السعودية في طهران، توقيع عدة تفاهمات في مجال الطيران”، مؤكدا أن “المفاوضات جارية لتسيير رحلات للعمرة وغيرها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل”.

وعن آخر المستجدات حول المفاوضات والاتفاقيات مع مصر، أوضح المسؤول الإيراني أن “تسيير رحلات جوية مباشرة مع مصر، يتطلب توقيع اتفاقية بين منظمات الطيران لدى الجانبين والحصول على موافقة التراخيص، ليتم بعدها تسيير الرحلات الثنائية أو ذات الاتجاه الواحد من كلا الجانبين، لكن هذه الاتفاقية إلى الآن لم توقع بين إيران ومصر”.

رئيسي يؤكد أهمية التعاون بين إيران والسعودية

وذكر أنه “من المفترض أن يزور المسؤولون المعنيون بهذا الأمر طهران في القريب العاجل لتوقيع الاتفاقيات بين الجانبين”، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من كلا شعبي البلدين (مصر وإيران) على السفر لزيارة المعالم السياحية في كلا البلدين.

وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في وقت سابق، إن “مصر أعربت عن رغبتها في استئناف العلاقات مع إيران”، فيما أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن بلاده ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، خلال حوار مع برنامج “من مصر”، على قناة “سي بي سي”، إن “التفاعل والتواصل مع إيران موجود ولم ينقطع في أي مرحلة من المراحل، وهناك تطور في العديد من القضايا”.

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وأضاف أن “إيران دولة إقليمية كبيرة لها مصالح في الإقليم، ومصر حريصة على أن يكون هذا التفاعل إيجابيا ويحترم سيادة الدول وإرادة الشعوب، ويعزز من الاستقرار، وإذا كان هذا هو التوجه فيما يتعلق بالإقليم فأتصور هذه العلاقة تتطور بشكل واضح ومعلن”.