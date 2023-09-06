استقبال لافروف في جاكرتا على وقع الأغنيات والرقصات الشعبية… فيديو

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث ستعقد قمة شرق آسيا الثامنة عشرة في 7 سبتمبر/ أيلول.

وأفاد مراسل وكالة “سبوتنيك” بأنه تم استقبال سيرغي لافروف في المطار باستعراض حرس الشرف وعلى وقع الرقصات والأغاني الشعبية.

تعد قمة شرق آسيا بمثابة منصة للحوار بين قادة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حول قضايا التنسيق السياسي والتنمية وتعزيز التعاون العملي بين الدول.

وتعقد الاجتماعات بهذا الشكل سنويا بالتزامن مع الأحداث الرفيعة المستوى لرابطة أمم جنوب شرق آسيا. منذ عام 2011، تتم دعوة روسيا والولايات المتحدة أيضًا لحضور منتدى قادة شرق وجنوب شرق آسيا.

ولم تعلن الخارجية الروسية عن أي اتصالات محتملة بين ممثلين روس وأمريكيين. وسيعقد الوزير، سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء الإقليميين في جاكرتا.