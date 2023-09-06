الكرملين يعلق على زيارة بلينكن إلى كييف: أمريكا ستدعم أوكرانيا حتى آخر أوكراني

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، معلقا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى كييف، إن أمريكا ستواصل دعم أوكرانيا، لتبقى في حالة حرب حتى آخر أوكراني، دون أن تبخل بالمال.
وأضاف بيسكوف: “لقد سمعنا مرارا وتكرارا تصريحات بأنهم يعتزمون الاستمرار في مساعدة كييف، بقدر ما هو ضروري. وبعبارة أخرى، سوف يستمرون في دعم أوكرانيا، لتبقى في حالة حرب فعلية وشن هذه الحرب حتى آخر أوكراني، دون أن تبخل(أمريكا) بالأموال مقابل ذلك. نحن ندرك الأمر بهذه الطريقة، ونعرفه”.
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وأكد بيسكوف أن “ذلك لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة”.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة”UNIAN”، أن “بلينكن وصل إلى كييف في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يتواجد بلينكن في أوكرانيا، لمدة يومين، ويريد المسؤولون الأمريكيون مناقشة “التقدم المحرز في الهجوم الأوكراني” وتقييم الإجراءات لتحسين أمن الطاقة في البلاد”.
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