مقاتلتا "سوخوي – 25" تمطران معاقل القوات الأوكرانية بوابل من النيران… فيديو

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد لمقاتلات من طراز “سو- 25” وهي تهاجم مواقع المسلحين الأوكرانيين وتدمرها في منطقة العملية الخاصة.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، لقطات تظهر قيام طائرات من طراز “سو- 34” التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، بتوجيه ضربات مباشرة لمواقع المسلحين الأوكرانيين، في منطقة العملية الخاصة.