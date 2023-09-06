مقاتلتا "سوخوي – 25" تمطران معاقل القوات الأوكرانية بوابل من النيران… فيديو

شكلت مقاتلات سوخوي بإصدارتها كافة عماد السلاح الجوفضائي الروسي، وأنجزت هذه الطائرات العديد من المهام القتالية المعقدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد لمقاتلات من طراز “سو- 25” وهي تهاجم مواقع المسلحين الأوكرانيين وتدمرها في منطقة العملية الخاصة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، لقطات تظهر قيام طائرات من طراز “سو- 34” التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، بتوجيه ضربات مباشرة لمواقع المسلحين الأوكرانيين، في منطقة العملية الخاصة.
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