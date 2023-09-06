مشاهد لفياضانات تؤدي إلى مصرع العشرات في البرازيل… فيديو

صرح مسؤولون في ولاية ساو باولو البرازيلية، بأن أكثر من 36 شخصا لقوا مصرعهم نتيجة الفياضانات، التي أصابت البلاد وأدت إلى إلغاء احتفالات الكرنفال السنوية.

وقالت السلطات المحلية إن كمية الأمطار التي هطلت في بعض المناطق، يوم الأحد الماضي، تجاوزت 600 ملم وهو ضعف الكمية المتوقعة، لهذا الشهر، بحسب قولها.

وأظهر مقطع فيديو أحياء وطرقا سريعة غارقة بكاملها وأنقاضا متبقية، نتيجة الانجرافات الكبيرة في التربة التي دمرت منازل.

وما تزال فرق الإنقاذ تسعى للوصول إلى الناجين العالقين وفتح الطرقات.