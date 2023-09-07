أردوغان يعلن استهداف نمو اقتصادي يتجاوز 1.3 تريليون دولار

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن حكومته تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 1.3 تريليون دولار، وتخفيض معدلات التضخم إلى 8.5%، بحلول نهاية عام 2026.

أنطاكيا – سبوتنيك. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، للإعلان عن برنامجه الاقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة، حيث أوضح قائلا: “نجحنا لأول مرة في تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز تريليون دولار، ونتوقع أن نرتفع في قائمة الدول ذات الدخل المرتفع من خلال زيادة الناتج القومي للفرد إلى 14,855 دولار بحلول نهاية عام 2026”.

وأشار أردوغان إلى وجود زيادة مؤقتة في معدلات التضخم حاليًا، وأن البرنامج الاقتصادي الجديد يمهد الطريق للحد منه بشكل دائم على أساس أكثر استقرارا.

موسكو وأنقرة ستكثفان العمل بشأن مشروع تدشين مركز لتصدير الغاز في تركيا

وتوقع الرئيس التركي وصول معدلات التضخم السنوي في البلاد إلى 65% بحلول نهاية عام 2023، وتنخفض إلى 33.0% بحلول نهاية عام 2024، وتصل إلى 15.2% بحلول نهاية عام 2025، وتنخفض في نهاية عام 2026 إلى 8.5%.

وأضاف أردوغان: “نتوقع زيادة حجم الصادرات في عام 2026 من 255 مليار دولار إلى 320 مليار دولار، وتقليل عجز الحساب الجاري من 4% إلى 2%”.

أردوغان يعتزم خلال لقائه مع بوتين إعلان استعداد بلاده للتوسط في حل الأزمة الأوكرانية

وأضاف الرئيس التركي أنه يتوقع زيادة في الإيرادات بنهاية عام 2026، مع تحقيق نسبة إيرادات الناتج القومي بنسبة 20.6%، وبالتالي تقليل عجز الموازنة تدريجيًا.

يذكر أن الهيئة التركية للإحصاءات كانت قد أعلنت ارتفاع معدل التضخم في البلاد بنسبة 47.83% على أساس سنوي، في يوليو/ تموز الماضي، مقابل 38.21% في يونيو/ حزيران.