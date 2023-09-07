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الصين تطلق 4 أقمار صناعية من "البحر إلى الفضاء"… فيديو

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
ثابرت الدول الكبرى منذ أواسط القرن العشرين على تعزيز تواجدها في الفضاء مدنيا وعسكريا، وتميزت مؤخرا الدول الآسيوية بريادتها في هذا المجال.

وأطلقت جمهورية الصين الشعبية، اليوم الأربعاء، 4 أقمار صناعية إلى الفضاء من منصة عائمة في البحر قبالة سواحل محافظة شاندونغ شرقي الصين.
كما هبطت المركبة الفضائية الهندية “تشاندريان 3″، في وقت سابق، على القطب الجنوبي للقمر بنجاح، وهي تتكون من مركبة هبوط ثابتة ذات أربعة أرجل ومركبة جوالة أصغر في داخلها.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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