قائد المرحلة الانتقالية في الغابون: الرئيس المخلوع يتمتع بحرية السفر إلى الخارج

أعلن قائد المرحلة الانتقالية في الغابون، الجنرال بريس أوليغي نيغما، اليوم الأربعاء، أن “الرئيس الغابوني المخلوع، علي بونغو، الذي أُطيح به في انقلاب، يتمتع الآن بالحرية ويمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك”.

سبوتنيك. وأوضح الكولونيل أولريش مانفومبي، الذي قرأ بيانا صحفيا وقعه نيغما: “نظرا لحالته الصحية، يتمتع رئيس الجمهورية السابق علي بونغو بحرية الحركة، ويمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في إجراء فحوصاته الطبية”.

ويخضع بونغو، الذي تولى السلطة منذ 14 عاما، للإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 30 أغسطس/ آب، دون إراقة دماء، بعد أقل من ساعة من إعلان حزبه إعادة انتخابه في انتخابات وصفها الانقلابيون بأنها مزورة.

قائد المرحلة الانتقالية في الغابون: الانتخابات مزورة وألغيناها منعا لـ”حمام دم”

وفي وقت سابق، تعهد قائد المرحلة الانتقالية في الغابون، الجنرال بريس أوليغي نيغما، يوم الأحد الماضي، بوضع دستور جديد للبلاد يشارك الجميع في صياغته.

جاءت تصريحات نيغما، خلال مؤتمر حضره ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، أوضح خلاله أنه “سيعقب كتابة الدستور وضع النظم الانتخابية، وبعد الانتهاء من صياغة قانون الانتخابات مباشرة سنجري الانتخابات”.