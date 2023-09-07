جمعتهما القاهرة.. وزيرا خارجية سوريا واليمن يلتقيان للمرة الأولى منذ 2011

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، حضوره اجتماع الجامعة العربية الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة.

ونشر أحمد بن مبارك، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “إكس” (تويتر سابقا)، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها لقاءه بنظيره السوري فيصل المقداد، في القاهرة، على هامش اجتماع للجامعة العربية.

بن مبارك يشارك في اجتماع مجلس الجامعة العربية ويلتقي نظيره السوري https://t.co/wg1uAewArk pic.twitter.com/1nJZadh56o — Ahmed A. BinMubarak (@BinmubarakAhmed) September 6, 2023

وبدورها، أوضحت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، مساء اليوم، أن اللقاء الذي جمع أحمد بن مبارك، وفيصل المقداد، يعد الأول من نوعه الذي يجمع وزيري خارجية البلدين منذ العام 2011، وهو اللقاء الذي استضافته القاهرة، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأفادت بأن ابن مبارك ناقش مع نظيره السوري، فيصل المقداد، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، فضلا عن مناقشتهما مستجدات الأوضاع في المنطقة، والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.