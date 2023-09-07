رئيس لجنة الشؤون الدولية في "الدوما": واشنطن مستمرة في مناهضة روسيا حتى ولو لوثت أوكرانيا بالإشعاع

صرح رئيس لجنة مجلس “الدوما” للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، بأن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على موطئ قدم لها ضد روسيا حتى ولو لوثت الأراضي الأوكرانية بالإشعاع.

موسكو – سبوتنيك . وكتب سلوتسكي على قناته في “تلغرام”: “تعتزم الولايات المتحدة الحفاظ على موطئ قدم مناهض لروسيا تحت حكم المجلس العسكري لـ(فلاديمير) زيلينسكي، حتى وإن حصل تلويث إشعاعي للأراضي الأوكرانية”.

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وأضاف أن الذخائر العنقودية، وقذائف اليورانيوم المنضب البريطانية، التي تم نقلها إلى أوكرانيا في وقت سابق، لم ولن تساعد على تغيير مسار العملية الخاصة.

كما أشار إلى أن:

“السياسة الأنغلوسكسونية لاحتواء روسيا وصلت إلى مرحلة الموت.. وتم إلغاء جميع حزم المساعدات العسكرية الغربية السابقة إلى حد بعيد”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار، تشمل قذائف يورانيوم منضب لدبابات “أبرامز”، ومعدات وذخائر أخرى.

وتشمل حزمة المساعدات التي تقدر قيمتها بـ175 مليون دولار: معدات لدعم أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وذخائر إضافية لمنظومات راجمات صواريخ “هيمارس”، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، ومدافع هاون مع قذائفها عيار 81 ملم، وذخائر يورانيوم منضب عيار 120 ملم لدبابات أبرامز”.

وتشمل حزمة المساعدات الأمريكية أيضًا بحسب بيان البنتاغون “صواريخ “تاو” موجهة بالسلك، وأنظمة صواريخ مضادة للدروع “جافلين” و”إيه تي-4″، وأكثر من 3 ملايين طلقة لأسلحة صغيرة العيار، وأنظمة ملاحة جوية تكتيكية، وأنظمة اتصالات تكتيكية مؤمّنة ومعدات دعم، وذخائر هدم لإزالة الموانع، وقطع غيار وصيانة ومعدات ميدانية أخرى”.

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وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.