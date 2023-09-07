وفد صيني برئاسة نائب رئيس الوزراء يزور كوريا الشمالية

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، بأن وفدا من الحزب الشيوعي والحكومة الصينية برئاسة نائب رئيس الوزراء، ليو قوه تشونغ، سيزور كوريا الشمالية للمشاركة في الاحتفال بيوم تأسيس البلاد.

موسكو- سبوتنيك. وتأتي الزيارة بدعوة من اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية وحكومته وفقا للوكالة. صحيفة: تحالف روسيا “المرعب” مع الصين وكوريا الشمالية ستكون له عواقب وخيمة وتحتفل كوريا الشمالية بيوم تأسيسها في التاسع من سبتمبر/ أيلول، وتحل هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للمناسبة.

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