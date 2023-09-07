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وفد صيني برئاسة نائب رئيس الوزراء يزور كوريا الشمالية

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، بأن وفدا من الحزب الشيوعي والحكومة الصينية برئاسة نائب رئيس الوزراء، ليو قوه تشونغ، سيزور كوريا الشمالية للمشاركة في الاحتفال بيوم تأسيس البلاد.

موسكو- سبوتنيك. وتأتي الزيارة بدعوة من اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية وحكومته وفقا للوكالة.
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28 يوليو, 07:31 GMT
وتحتفل كوريا الشمالية بيوم تأسيسها في التاسع من سبتمبر/ أيلول، وتحل هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للمناسبة.

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موقع سبوتنيك الروسي

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