تدمير طائرة مسيرة أوكرانية حاولت الهجوم على موسكو

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة في منطقة رامنسكوي بالقرب بمنطقة موسكو.
وقال سوبيانين، في قناته على تطبيق تيلغرام: “هذه الليلة، أحبطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة رامنسكوي محاولة هجوم بطائرة مسيرة على موسكو”.
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الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة فوق مدينة روستوف على الدون
01:17 GMT
وأَضاف: “لا توجد تقارير عن أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام. خدمات الطوارئ تعمل في الموقع”.
وأمس الأربعاء، نجحت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة روزسكي في ضواحي موسكو.
ياتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، عن صد سلسلة هجمات بطائرات مسيرة، حيث أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وطائرة فوق مقاطعة أوريول، وطائرة فوق مقاطعة كالوغا.
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