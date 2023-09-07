تدمير طائرة مسيرة أوكرانية حاولت الهجوم على موسكو

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة في منطقة رامنسكوي بالقرب بمنطقة موسكو.

وقال سوبيانين، في قناته على تطبيق تيلغرام: “هذه الليلة، أحبطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة رامنسكوي محاولة هجوم بطائرة مسيرة على موسكو”.

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وأَضاف: “لا توجد تقارير عن أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام. خدمات الطوارئ تعمل في الموقع”.

وأمس الأربعاء، نجحت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة روزسكي في ضواحي موسكو.