الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم أوكرانية بـ3 طائرات مسيرة على أهداف في روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، إحباط محاولة كييف لشن هجوم بثلاث طائرات مسيرة على أهداف في روسيا، حيث دمرت واحدة في منطقة موسكو، واثنتان في مقاطعة روستوف.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقع تلغرام: “في السابع من سبتمبر/ أيلول، في حوالي الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة نظام كييف الإرهابي شن هجوم بثلاث طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة تدمير طائرة مسيرة أوكرانية حاولت الهجوم على موسكو

وأضاف البيان: “دمرت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية، منها اثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف وواحدة فوق منطقة رامنسكوي بمنطقة موسكو”.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية تهاجم بانتظام المناطق الروسية باستخدام الطائرات المسيرة، ويقع التركيز الرئيسي لها على الأراضي الحدودية، وتحديداً مقاطعات بريانسك وبلغورود وكورسك، وكذلك شبه جزيرة القرم.