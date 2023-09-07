واشنطن تسلم أوكرانيا أصولا صادرتها من "الأوليغارشيين" الروس الخاضعين للعقوبات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تسليم “الأصول التي تمت مصادرتها من الأوليغارشيين الروس” لأوكرانيا، والتي وفقا له ستستخدم لدعم المحاربين القدامى الأوكرانيين.

موسكو – سبوتنيك . وقال بلينكن خلال زيارته لكييف، يوم الأربعاء: “لأول مرة نسلم لأوكرانيا الأصول التي تمت مصادرتها من الأوليغارشيين الروس الخاضعين للعقوبات، والتي ستستخدم الآن لدعم المحاربين القدامى الأوكرانيين”.

الكرملين يعتبر تصريح لندن حول احتمال مصادرة ممتلكات “الأوليغارشيين” الروس مصدر قلق

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، الحديث يدور عن مبلغ 5.4 مليون دولار، ستخصص لإعادة دمج العسكريين الأوكرانيين في المجتمع ومساعدتهم في التعافي.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.