ضابط أمريكي: لن تجرؤ الولايات المتحدة على بدء حرب مفتوحة مع روسيا

صرح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن الولايات المتحدة لن تبدأ صراعاً عسكرياً واسع النطاق مع روسيا لأن الجنرالات الأمريكيين يدركون عدم قدرتهم على الانتصار.

وعلق سكوت ريتر على التصريح الأخير للصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بأن الولايات المتحدة ستبدأ حربا ساخنة مع روسيا العام المقبل.

وقال ريتر على قناة على “يوتيوب”: “فرضية أطروحتك (كارلسون) هي افتراض أننا (الولايات المتحدة) قادرون على الفوز. لن نكون قادرين على الفوز في الحرب مع روسيا سواء بالأسلحة التقليدية أو الأسلحة النووية”.

وأضاف: “لا يهم ما سنفعله من أجل هذا. لذلك من الغباء الحديث حتى عن احتمال نشوب حرب ساخنة”.

وتساءل أين يمكن أن يحدث مثل هذا العمل العسكري من الناحية النظرية، مشددًا على أنه لا في سوريا ولا في أوكرانيا ولا في أوروبا، لا تملك الولايات المتحدة فرصة لهزيمة روسيا.

وتابع: “من هو الجنرال الذي سيوقع في هذا؟ أنت لا تعرف شيئًا عن الحرب يا تاكر. تحدث إلى العقيد ماكغريغور، سيشرح لك كل شيء. إذا لم يكن لديه الوقت، فيمكنني ذلك. أنت مخطئ. لن نخوض حربا ساخنة، لأن الجنرالات يعرفون أننا لا نستطيع الانتصار. إنهم ليسوا انتحاريين”.

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وفي وقت سابق، قال جيمس ريكاردز: “ليس لدى أوكرانيا أي فرصة للفوز، لكن الصراع لا يزال من الممكن أن يتصاعد. فريق بايدن لا يريد الاعتراف بهزيمة مذلة. إنهم يريدون حقًا مواصلة الصراع، حتى انتخابات 2024، من أجل زيادة فرص بايدن في إعادة انتخابه”.