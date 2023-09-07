إعلام: القوات الروسية تواصل التشويش بشكل فعال على الطائرات المسيرة الأوكرانية

ذكرت وسائل إعلام غربية أن القوات الروسية تعمل على تحسين قدرتها على التشويش على الطائرات دون طيار الأوكرانية، ما يجبر المشغلين على الاقتراب من خط المواجهة.

وقالت وسائل الإعلام الغربية: “تحسنت قدرة روسيا على التشويش على الطائرات دون طيار الأوكرانية، ما أجبر المشغلين على الاقتراب من الخطوط الأمامية وتعريض القوات ذات القيمة العالية لخطر أكبر”.

وأشارت إلى أن روسيا قامت بنقل معدات الحرب الإلكترونية بالقرب من الجبهة ووسعت نطاقها للتدخل في المركبات الأوكرانية.

ووفقا للإعلام، فإن مثل هذه الخطوة أجبرت القوات المسلحة الأ وكرانية على سحب مشغلي الطائرات دون طيار من الخلف للتغلب على التداخل.

وكشفت وسائل الإعلام أنه خلال الأشهر الأولى من الصراع، تمكن المشغلون الأوكرانيون من قيادة طائرات دون طيار، حيث كانوا على مسافة كبيرة من خط المواجهة، ما أدى إلى حمايتهم من تهديد مباشر.

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